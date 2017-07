Overzicht: de dag van Trump en Macron in Parijs

De nieuwbakken Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag, daags voor Quatorze Juillet, zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump met militaire eer ontvangen. Voordat beiden donderdagavond een werkontmoeting gevolgd door een persconferentie hielden, mocht Trump eerst een toeristisch programma afwerken dat hem onder andere in de Dome des Invalides bracht. De eerste dames, Melania en Brigitte, bezochten intussen de Notre-Dame en hielden een boottochtje op de Seine.

Tijdens de persconferentie probeerden de twee staatshoofden vooral te benadrukken waar zij het over eens zijn. Dat is onder andere over de strijd tegen de terreur, diplomatieke initiatieven voor het conflict in en om Syrië (het installeren van een contactgroep) en zelfs het controversiële thema protectionisme versus vrijhandel (een gezamenlijk optreden tegen dumpingpraktijken).

Over het milieu-akkoord van Parijs zorgde Trump met een enigmatische uitspraak voor de verrassing van de avond. Blijkbaar heeft de baas van het Witte Huis de deur op een kier(tje) gelaten om niet volledig uit dat akkoord tegen de globale opwarming te stappen.

Na de persconferentie stond een combinatie van toerisme en gastronomie op het programma, in de vorm van een etentje “onder vrienden” in de Eiffeltoren.

Vrijdag is Trump eregast op de militaire parades op de Champs-Elysées ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag. De VS-president is eregast wegens de 100e verjaardag van het begin van de Amerikaanse militaire bijdrage aan de Eerste Wereldoorlog.