Tweeduizend ambtenaren houden ‘afvalmarathon’ tegen zwerfvuil

Langs alle grote wegen en parkings in Vlaanderen roepen borden de vakantiegangers deze zomer op om hun afval niet meer uit het raam te gooien. Aan de tankstations naast de autosnelweg worden dan weer vuilniszakjes uitgedeeld. En eind september volgt een soort 'flitsmarathon' tegen zwerfvuil, waarbij zo’n tweeduizend bevoegde ambtenaren in heel Vlaanderen jacht maken op mensen die zwerfvuil achterlaten.

De derde week van september gooit u beter niet achteloos een blikje of sigarettenpeuk op de grond. Naar schatting zo’n tweeduizend ambtenaren – bos- en veldwachters, GAS-ambtenaren, gemeenschapswachten, politiemensen, natuur­inspecteurs, maar ook controleurs van De Lijn – liggen dan op de loer.

“Zo goed als elke ambtenaar in Vlaanderen die op een of andere manier bevoegd is om tegen sluikstorten op te treden, wordt die week ingezet”, zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “Vergelijk het met de flitsmarathon van de politie. Wie die dag te snel rijdt, heeft geheid een boete aan zijn broek. Door de krachten in heel Vlaanderen te bundelen, willen we de derde week van september ook een vuist maken tegen het vele zwerfvuil langs onze wegen.”

Zwerfvuil is in Vlaanderen – ondanks tienduizenden vuilnisbakken – nog steeds een groot probleem. Volgens de laatste cijfers belandt jaarlijks zo’n 17.500 ton afval op de grond, vooral blikjes, andere drank­verpakkingen en ook sigarettenpeuken.

Mooimakers

De actie tegen zwerfvuil is een initiatief van Mooimakers, een samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de Vlaamse steden en gemeenten. Niet toevallig werd de campagne voorgesteld op een parkeerterrein naast de autosnelweg, in dit geval dat van de E19 in Waarloos. “Snelwegparkings zijn wat zwerfvuil en sluikstort betreft echte crime scenes”, zegt Els Gommeren, coördinator bij Mooimakers. “Jaarlijks wordt alleen al langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen meer dan drieduizend ton zwerfvuil opgeruimd.”