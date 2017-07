“Antwerpen hinkt achterop ten opzichte van andere steden”

Het is niet zo duur om in de stad Antwerpen te wonen. Misschien krijgt u door deze uitspraak zin om een goed beargumenteerde klachtenbrief naar uw krant te sturen of heeft u al geen goesting meer om de rest van een opiniestuk met zo’n domme eerste zin te lezen. In dat geval heeft u een punt: het leven is in de voorbije jaren inderdaad flink duurder geworden en een betaalbare en tegelijk kwalitatief hoogstaande woning in Antwerpen vinden is niet gemakkelijk.

Maar uit een recente studie van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) blijkt dat het met die dure woningen in Antwerpen nog wel meevalt. De gemiddelde prijs van een Antwerps woonhuis is in de pe­riode 2005-2016 met 66% gestegen. Dat is veel, ik weet het, maar in Mechelen is die stijging 75%. In Gent zelfs 94%. Op het vlak van appartementen is Antwerpen zelfs een van de goedkoopste Vlaamse steden. Voor 197.000 euro hebt u een gemiddeld appartement in Antwerpen. Dat is ongeveer even ‘goedkoop’ als in Turnhout. In Mechelen telt u daar 222.000 euro voor neer en in Gent zelfs 249.000 euro.

Het probleem in Antwerpen is dat er te weinig van die betaalbare woningen zijn. In tien jaar is het aantal woningen in Antwerpen met slechts 5% gestegen. In Mechelen is dat ruim 6% en in Turnhout zelfs bijna 10%.

Antwerpen loopt dus achterop. En dat is een groot probleem. Want volgens een studie die ING België gisteren bekendmaakte, groeide het aantal inwoners in de stad Antwerpen van 2005 tot en met 2014 in verhouding dubbel zo snel als het aantal inwoners van België. Dat betekent dat Antwerpen nood heeft aan heel veel extra scholen, rusthuizen en andere infrastructuur, maar ook aan extra geld om dat allemaal te betalen. En daar wringt het schoentje: de Antwerpse nieuwkomers zitten vaak krap bij kas.

Antwerpen verarmt dus. De stad wil dat probleem aanpakken door meer jonge gezinnen en tweeverdieners aan te trekken, zodat er een betere sociale mix komt en de rijkere Antwerpenaren mee kunnen betalen voor de noden van hun armere stadsgenoten. Er wordt bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in extra scholen, kinderopvang en de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen.

Helaas heeft Antwerpen soms de perceptie tegen. De criminaliteit in de stad daalt fors, maar enkele hangjongeren uit Stuivenberg beheersten vorige week het nieuws omdat ze hun buurtbewoners pesten. Het aantal tramlijnen en park-and-rides in Antwerpen stijgt, maar in de stad bulkt het van de werkzaamheden die files veroorzaken, bijvoorbeeld aan de Waaslandtunnel. De kinderarmoede daalt, maar het aantal namen op de wachtlijst van de sociale woonmaatschappij Woonhaven is in drie jaar met 20% gestegen, tot 20.000 kandidaten.

Het Antwerpse stadsbestuur werkt hard om rijkere mensen aan te trekken, maar moet hier en daar nog een negatieve beeldvorming overwinnen.