Essen - Gympuls: dat is de nieuwe naam waaronder de Essense turnkringen Volharding en Vlug en Blij vanaf vandaag voortgaan. Het nieuwe logo en de bijpassende outfit werden deze week voorgesteld in gemeenschapscentrum de Oude Pastorij.

Turnkring Essen was de voorlopige naam, ontstaan uit de samensmelting van de turnkringen Volharding en Vlug en Blij. Eerder had elke club een eigen werking, zaal, leden en trainers. In 2005 kwam daar ...