Hippe markthal opent begin 2018 in Oude Vleeshalle

Mechelen - Mechelen krijgt vanaf volgend jaar zijn eigen markthal. Twee jonge ondernemers hebben daarvoor de Oude Vleeshalle in de binnenstad gekocht.

In het historische gebouw in de Huidevettersstraat dat drie jaar te koop heeft gestaan, is plek voor een twintigtal standhouders. De komende weken gaan de investeerders op zoek naar handelaars die in de toekomstige markthal een plekje willen. “In De Vleeshalle leggen we de focus leggen op kwaliteit, beleving en gezelligheid”, zeggen de nieuwe eigenaars Kevin Goos en Veronique Smolders.

Het moet een combinatie worden van standjes met eten en drinken, een bar en een hippe markt op de benedenverdieping. Boven op de gaanderijen komen er ruimtes voor pop-ups, kantoren en vergaderzalen. “Ons project is uniek voor België. We zoeken ook nog een manager om het mee gestalte te geven”, klinkt het.

De nieuwe eigenaars runnen vandaag in Mechelen al drankencentrale Quali Drinks op de Leuvensesteenweg. Ze zijn ook bekend als de organisatoren van de populaire bier- en ginfestivals.Foodmarket De Vleeshalle moet begin 2018 de deuren openen.

