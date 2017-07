Ontsnapte potentiële Franse Tourwinnaar aan cruciale tijdstraf?

Bennett & Uran getting a 20 second penalty for taking a bottle in the last kilometers. Bardet didn't get a penalty?! pic.twitter.com/aLygLs8zgd

De Fransman Romain Bardet (AG2R) won de loodzware rit naar de top van de Peyragudes en staat nu op 25 seconden van de nieuwe gele trui Fabio Aru. Slechts 25 seconden dus, maar volgens aandachtige toeschouwers ontsnapte Bardet aan een tijdstraf van 20 seconden. Hij nam namelijk in de laatste 10 kilometer een drankflesje aan van iemand langs de kant, wat eigenlijk verboden is. Bardet ontsnapte aan een tijdstraf... maar drie andere renners die hetzelfde deden werden wel bestraft.

Rigoberto Uran, George Bennett en Serge Pauwels kregen na de twaalfde etappe een tijdstraf van 20 seconden, omdat ze alledrie een extra fles drank toegestopt kregen in de finale. Dat gebeurde buiten beeld, maar werd wel gezien door de koerscommissarissen. Twintig seconden tijdstraf was dan ook hun deel, vooral voor Uran (die vierde staat) een streep door de rekening. Door de tijdstraf heeft Uran nu namelijk 55 in plaats van 35 seconden achterstand op gele trui Aru.

Jonathan Vaughters, de ploegleider van Uran, vroeg zich op Twitter dan ook openlijk af waarom Uran wel en Bardet geen tijdstraf kreeg. Even later gaf Vaughters wel toe dat Uran wel degelijk drank kreeg van een medewerker. “Ons enthousiasme doet ons de das om.”

Het reglement stelt dat bevoorrading verboden is op beklimmingen, afdalingen, tijdens de eerste 50 en tijdens de laatste 20 kilometer. Niet van ploegmedewerkers, maar dus ook niet van toeschouwers... of zoals Jonathan Vaughters het stelt: “Het maakt niet uit van wie de bevoorrading komt. Ook al is het Donald Trump, het mag niet.”

Rigo took bottle from spectator within final 10k. We accept penalty. However, Bardet did exactly the same-On video-He needs same penalty. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) July 13, 2017