Superheld Demian krijgt passende grafzerk: “Onze zoon kan nu vredig rusten”

Heist-op-den-Berg - De 11-jarige Demian Ver Elst, die in mei overleed op zeeklassen, is voor altijd een superheld nu hij een passende grafzerk kreeg. Mama Daisy Nys startte daarvoor een crowdfunding op en vond de nodige financiële steun dankzij de Westelse ondernemer Joris Van gestel en een groep sympathisanten.

Demian volgde buitengewoon onderwijs in Heist-op-den-Berg. Op 5 mei, op zeeklassen in Oostende, sloeg het noodlot toe. De jongen werd ’s ochtends bewusteloos aangetroffen in zijn bed. Hij bleek ...