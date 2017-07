Dit zijn de mooiste terrassen met uitzicht op het water van ’t stad

Antwerpen / Linkeroever / Luchtbal-Rozemaai -

In weinig landen, zelfs niet in Nederland, is terras een werkwoord. In Antwerpen is ‘een terrasje doen’ gewoon uitgevonden. Vandaar: hier zijn de mooiste terrasjes met uitzicht op het water. Want naast die terrasjes blijft de Schelde ons beroeren, of niet?