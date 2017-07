Mechelen - Bram Van de Voorde (28) en Jessica Vandevorst (32) zijn de nieuwe eigenaars van de bekende Mechelse patisserie Savarin. Patrick François (63), de vorige banketbakker, stopt ermee na bijna dertig jaar.

Patrick en zijn vrouw Patricia Vanbeneden (54) hebben de zaak in de Maurits Sabbestraat destijds overgenomen van de familie Deraeve-Liekens. “Het was een klein, oud winkeltje dat we stelselmatig hebben ...