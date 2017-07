Centrale verdediger Adil Rami tekent voor vier jaar bij Marseille

Olympique Marseille heeft 33-voudig Frans international Adil Rami binnengehaald. De centrale verdediger komt over van Sevilla en tekende voor vier jaar.

Rami had dinsdag zelf al aangekondigd dat hij op weg was naar Marseille. Donderdag is de transfer officieel afgerond. Marseille haalde de voorbije weken ook al de Fransen Valère Germain en Steve Mandanda en de Braziliaan Luiz Gustavo. Rami maakte in 2016 deel uit van de Franse nationale ploeg, die het tot in de EK-finale schopte. Bij Marseille vindt hij ploegmaats Mandanda, Evra en Payet terug.