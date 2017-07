Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (92) in ziekenhuis opgenomen

De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter is tijdens een optreden voor het goede doel in het Canadese Winnipeg onwel geworden en met uitdrogingsverschijnselen in een ziekenhuis opgenomen.

Volgens het Carter Center kreeg de 92-jarige Democraat last van een te felle zon. Bovendien zou Carter, de 39e president van de VS (president van 1977 tot 1981), een hele week “hard gewerkt” hebben voor liefdadigheidsprojecten van de ngo Habitat for Humanity. De zender CBC meldde dat de oud-president, die herstellend is van kanker, even het bewustzijn verloor.

Carter is één van de vijf nog levende oud-VS-presidenten: de anderen zijn vader en zoon Bush, Bill Clinton en Barack Obama. Hij is niet de oudste nog levende ex-president. Bush senior is één jaar ouder.