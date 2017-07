Bobbejaanland geeft vrijkaartjes weg als compensatie voor felle regen

Aan pretparkenblog Looopings vertelde directrice Peggy Verelst dat er weliswaar geen attracties gesloten waren door het regenweer, maar “we vonden dat mensen het verdienden om nog een keertje terug te komen met zonnig weer.”

Op Twitter tonen bezoekers van het park zich erg enthousiast over de gratis return tickets, die ze al snel opnieuw wensen te gebruiken.

Regen regen regen, maar toch leuk in #hetplezantsteland @bobbejaanland En thx voor de gratis return tickets! @visitflanders #roeckiesworld pic.twitter.com/Ri6HrtqTJO

We hebben gratis tickets gekregen omdat het vandaag zo een slecht weer was, dus nu gaan we morgen terug naar bobbejaanland