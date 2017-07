Snapchat toont voortaan beelden van GP’s Formule 1

De Formule 1 heeft een akkoord gesloten met Snap Inc., de uitgever van Snapchat, over het uitzenden van beelden tijdens GP’s. Het initiatief gaat zondag al van start tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

Foto’s en video’s die fans zondag op het circuit van Silverstone maken, zullen door Snapchat bewerkt, gebundeld en uitgezonden worden als ‘Story’, een reeks van beelden over een groot evenement. Het akkoord met Snapchat kadert binnen de strategie van de nieuwe F1-eigenaars, de Amerikaanse groep Liberty Media. Zij willen, in tegenstelling tot ex-eigenaar Bernie Ecclestone, het contact met de fans uitbouwen via sociale media.