Dit zijn de kanshebbers voor de Emmy’s 2017, ‘Game of Thrones’ valt op door afwezigheid

De genomineerden voor de Emmy’s 2017 zijn bekend. Eén opvallende afwezige is de HBO-serie Game of Thrones. De awards worden op 17 september in Los Angeles uitgereikt.

‘Game of Thrones’, met 38 Emmy’s intussen het meest bekroonde ‘scripted’ televisieprogramma uit de geschiedenis van de Emmy’s, kwam dit jaar door een bokkensprong van de kalender niet in aanmerking voor de nominaties.

‘SNL’ kende het afgelopen seizoen een enorme piek in de kijkcijfers, met dank aan de presidentsverkiezingen en het Trump-team. Intussen kent zowat elke Amerikaan de vertolking van Alec Baldwin als Donald Trump en Melissa McCarthy als diens woordvoerder Sean Spicer. Het voorbije seizoen was het best bekeken SNL-seizoen van de afgelopen 23 jaar.

‘Westworld’ is genomineerd in de categorie beste dramaserie, samen met onder meer ‘House of Cards’, ‘Better call Saul’ en ‘Stranger Things’.

Onder de genomineerde actrices in diverse categorieën zijn Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Jane Fonda, Susan Sarandon en Jessica Lange. Bij de mannen zijn dat onder meer Anthony Hopkins, Kevin Spacey en Robert de Niro.

Zendergewijs voert HBO met 110 nominaties de top drie aan, gevolgd door Netflix (91) en NBC (60).

De 69ste editie van de Emmy Awards vindt op 17 september plaats in het Microsoft Theater in Los Angeles. Gastheer is Stephen Colbert.

Een overzicht van de belangrijkste nominaties:

Beste actrice in een dramareeks

Viola Davis, How to Get Away With MurderClaire Foy, The CrownElisabeth Moss, The Handmaid’s TaleKeri Russell, The AmericansEvan Rachel Wood, WestworldRobin Wright, House of Cards

Beste acteur in een dramareeks

Sterling K. Brown, This Is UsAnthony Hopkins, WestworldBob Odenkirk, Better Call SaulMatthew Rhys, The AmericansLiev Schreiber, Ray DonovanKevin Spacey, House of CardsMilo Ventimiglia, This Is Us

Beste actrice in een komedie

Pamela Adlon, Better ThingsJane Fonda, Grace and FrankieAllison Janney, MomEllie Kemper, Unbreakable Kimmy SchmidtJulia Louis-Dreyfus, VeepTracee Ellis Ross, Black-ishLily Tomlin, Grace and Frankie

Beste acteur in een komedie

Anthony Anderson, Black-ishAziz Ansari, Master of NoneZach Galifianakis, BasketsDonald Glover, AtlantaWilliam H. Macy, ShamelessJeffrey Tambor, Transparent

Beste actrice in een korte serie of televisie-film

Carrie Coon, FargoFelicity Huffman, American CrimeNicole Kidman, Big Little LiesJessica Lange, Feud: Bette and JoanSusan Sarandon, Feud: Bette and JoanReese Witherspoon, Big Little Lies

Beste acteur in een korte serie of televisiefilm

Riz Ahmed, The Night OfBenedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying DetectiveRobert DeNiro, The Wizard of LiesEwan McGregor, FargoGeoffrey Rush, GeniusJohn Turturro, The Night Of