Meerderheid wil Markt parkeervrij

Geel - Maar liefst 65% van de Gelenaars wil hun Markt parkeervrij houden, voor 57% mag er ook geen verkeer over rijden. Dat blijkt uit een nieuwe online-enquête.

In Geel stak vorige week de (politieke) discussie over of er opnieuw verkeer en parkeren toegelaten moet worden op het marktplein, nog maar eens de kop op. De Geelse blogger Hans Claesen besloot met een enquête te peilen naar de gevoelens van de Gelenaar. Zijn bevraging ging maandagavond online, donderdagmiddag hadden al 478 mensen gereageerd. “Een veel grotere respons dan ik zelf had verwacht. Een teken dat het heel erg leeft”, zegt Claesen.

De resultaten zijn redelijk duidelijk: 65% wil niet dat de Markt opnieuw een parking wordt, 21% is daar wel voorstander van, 14% vindt dat dit deels moet kunnen. 57% wil ook geen doorgaand verkeer, 40% vindt wel dat er weer voertuigen tussen Stationsstraat en Pas-Diestseweg moeten kunnen rijden. Precies de helft van de deelnemers (50%) vindt dat het parkeren in heel Geel gratis moet zijn, 27% vindt de huidige situatie oké. Opvallend is dat 75% van de mensen gekant is tegen het volledig verkeersvrij maken van de winkelstraten.

“De resultaten komen sterk overeen met een bevraging die Thomas More in 2013 uitvoerde bij 577 personen”, zegt Claesen. “Toen was 62% tegen parkeren op de Markt, 53% tegen doorgaand verkeer.”