70.000 kroketten, 22.400 falafels,... : Mercado in cijfers

Antwerpen - De hippe culinaire hotspot op de Antwerpse Groenplaats sluit even de deuren opent weer binnen een dikke maand, op vrijdag 18 augustus.

Niet dat ze daar in het oude postgebouw op de Groenplaats een maand met de vingers gaan draaien, dat niet. Want ze beloven tegen de heropening in het weekend van 18 tot 20 augustus een aantal nieuwe foodstands. Welke dat zullen zijn, blijft voorlopig nog even gissen.

Toch is er al heel wat om op terug te kijken. Mercado werd in oktober 2016 geopend in een unieke locatie. Het voormalige postgebouw kreeg een unieke sfeer, nadat zijbeuken werden omgebouwd tot wandelgangen en de oude postloketten fijne eetplaatsen zijn geworden.

Tweehonderdduizend bezoekers bevestigden dat Mercado was uitgegroeid tot een toeristische trekpleister van formaat. Kijk maar naar bijgevoegde cijfers.

Mercado in cijfers

82.500 dim sums

22.400 falafels

70.000 kroketten van The Lighthouse

15.200 Wagyu Burgers (Karnivoor)

52.000 Bubble Waffles

21.800 tajines

10.300 sushi burritos & poke bowls van Spoon & Co

16.100 Malaysian Noodles

17.000 taco’s

Mercado sluit het eerste seizoen af op zaterdag 15 juli met een zogenaamde Summer Closing Party, met live muziek, dj Buscemi en fijne specials.

www.super-mercado.be