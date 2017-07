Deze snacks maak je met amper twee ingrediënten

Geen kooktalent, geen nood: met amper twee ingrediënten kan je al heel wat lekkers bereiden. In een filmpje van DIY-platform Blossom, dat met meer dan 82 miljoen views razend populair is, zie je hoe je aan de slag kan.

Pannenkoeken

Plet een banaan in een kom. Kluts nu twee eieren in een schaal en giet ze bij de geplette banaan. Roer goed door en doe het mengsel in een pan. Laat even bakken en, jawel, daar heb je pannenkoeken op basis van banaan.

Brownies

Mix vier eieren tot een glad mengsel en voeg er een kop chocopasta van Nutella aan toe. Mix opnieuw en giet vervolgens in een ovenschaal. Laat een half uurtje bakken in een oven van 180 graden. Daarna kan je de grote brownie in stukjes verdelen.

Kaaschips

Breek twee eieren en verwijder de dooier. Verdeel het eiwit over een bakplaat met verschillende vormpjes. Strooi er smeltkaas over en plaats tien minuten in een oven van 200 graden. Je krijgt knapperige kaaschips, ideaal om zomerse slaatjes mee af te werken.

Pizza

Doe zelfrijzende bloem en Griekse yoghurt in een mengkom. Roer goed door tot je een stevige massa bekomt, schakel dan over op het kneden en vormen van een platte cirkel. Dit wordt de bodem van je pizza. Werk af met toppings naar keuze, bak 20 minuten in een oven van 180 graden en smullen maar.