Hoe hip is Céline Dion in deze 'Titanic'-trui?

Denk je aan Céline Dion, dan denk je bijna automatisch aan haar onsterfelijke soundtrack voor de kaskraker ‘Titanic’. Vroeger dacht je misschien ook nog aan saaie kleren, maar tegenwoordig is de ‘My Heart Will go On’-ster hipper dan ooit.

De 49-jarige zangeres gooide eerder deze maand nog hoge ogen met haar piekfijne outfits op de coutureweek in Parijs en ook haar naaktfoto voor Vogue werd positief onthaald. Met chique kleren of zonder - Céline Dion is hot. Dat onderstreept lifestylewebsite High Snobiety nu met een foto van de ster in streetwear. Het beeld dateert van vorig jaar, maar de site plaatst het nu opnieuw onder de aandacht uit bewondering voor de Canadese.



Dion heeft blijkbaar een trui in haar garderobe, ontworpen door het beroemdste streetwear label ter wereld Vetements, met een foto van ‘Titanic’ erop. Kostprijs: 700 euro. Een ironisch en bovenal grappig knipoogje naar haar link met de filmklassieker uit 1997