Sfinks Mixed Festival is op komst, en dit is wat je er allemaal kan beleven

Sfinks blies in 2016 veertig kaarsjes uit, maar er zit duidelijk nog geen sleet op het veelzijdige, gratis festival in Boechout. De affiche is ook dit jaar weer indrukwekkend, met op het podium kleppers zoals Seun Kuti & Egypt 80, Inner Circle, Eliades Ochoa en Zina Daoudia. Hieronder vind je een overzicht van wat Sfinks van 27 tot en met 30 juli te bieden heeft.

Sinds 2013 is het festival niet alleen gratis toegankelijk, er wordt sindsdien ook gekozen voor een ruimere programmatie waarin niet alleen muziek uit de vier windstreken aan bod komt, maar ook pop, elektronica, hiphop en nog veel meer. En die nieuwe mixed formule slaan aan: vorig jaar mocht het festival meer dan 100.000 bezoekers verwelkomen, een absoluut record.

Op het podium

Tot de hoogtepunten behoren Seun Kuti & Egypt 80 (zoon van de legendarische Fela Kuti, zo’n beetje de uitvinder van afrobeat), de wereldberoemde Marokkaanse rai en chaabi zangeres Zina Daoudia, reggaeband Inner Circle (je weet wel: die van ‘Sweat (A La La La La Long)’), Eliades Ochoa & Cuarteto Patria (Buena Vista Social Club) en de aanstormende Colombiaanse salsagroep LA-33.

Zeker ook de moeite van het ontdekken waard: het Ivoriaanse Revolution, de zwierige latin van Txarango, Cham (dancehall uit Jamaïca) en Lucibela, zowat de nieuwe Cesária Évora. En dan is er nog de Ali Farka Touré Band, die een hommage brengen aan de in 2006 overleden grondlegger van de Mali blues.

Het festival verwelkomt naar goede gewoonte niet alleen internationale sterren, maar ook lokaal talent. Een greep uit het aanbod: Wally(zie o.a. Wahwahsda en Tourist Lemc), rapper Soufiane Eddyani en Radio Oorwoud met speciale gasten Dimitri Leue en Hannelore Bedert. Tenslotte komt Papa Mojito –vaste klant op Sfinks- vier dagen na elkaar vanuit zijn bakfiets plaatjes draaien. In het totaal staan er dit jaar 30 artiesten op de verschillende podia. En dat helemaal gratis en voor niks. Hier vind je een volledig overzicht van het programma.

Ali Farka Touré. Foto: ©GOEDEFROIT MUSIC

Voor de kindjes

Sfinks is altijd al een kindvriendelijk festival geweest en ook dit jaar is dat niet anders. Zo kunnen de kleintjes er bijvoorbeeld deelnemen aan verschillende workshops/ateliers, muziek maken op reusachtige instrumenten of zich uitleven op futuristische springkastelen – er is zelfs een heus Kidz Podium. Verder is er ook een babybar waar je je spruit borstvoeding kan geven of pampers verversen.

Praktisch

Het festival gaat van start op donderdag 27 juli en vrijdag 28/ juli, telkens om 16u. Op zaterdag 29 juli /7 en zondag 30/7 is het terrein vanaf 11u toegankelijk. Sfinks is vlot bereikbaar, of je nu met de fiets, bus, tram, trein of auto komt. Er worden zelfs speciale pendelbussen ingezet.

Foto: Koen Bauters

Sinds Sfinks gratis is geworden mag je geen eigen eten of drinken meer op het festivalterrein meenemen. Maar geen nood: er zijn meer dan genoeg bars en eetgelegenheden (inclusief een uit de kluiten gewassen cocktailbar) aanwezig.

Een meerdaags festival is natuurlijk niet compleet zonder camping en die bevindt zich op ongeveer een kilometer afstand. Een kampeerticket kost 75 euro, maar daar zijn wel 15 consumpties bij inbegrepen. Via deze linkkan je alvast reserveren.