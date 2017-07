Sporters van alle leeftijden leven zich uit

Ranst - De Ranstse sportdienst organiseert tijdens de maand augustus weer sportdagen voor jongeren en kleuters. Wie er wil bijzijn moet zich reppen want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Jongeren van zes tot twaalf kunnen op 3 augustus deelnemen aan een bossportdag en op 4 augustus aan een omnisportdag. Een hele dag meespelen kost 6 euro. Voor kleuters is er op dezelfde dagen mogelijkheid om voor een halve dag in te schrijven. Op woensdag 9 en donderdag 10 augustus is er een sport tweedaagse en wie nog meer wil kan zelfs deelnemen aan een driedaagse die loopt van 16 tot en met 18 augustus. Alles speelt zich af in sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59

