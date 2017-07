Man neergestoken in appartement, vrouw in shock

Grobbendonk - In een appartement boven een pitazaak in Grobbendonk is een man woensdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij.

De bovenbuurman van het appartement in de Leopoldstraat werd rond 23 uur opgeschrikt door luid geschreeuw. De man ging meteen kijken, maar toen hij aanklopte, liepen twee gemaskerde mannen weg.

In het appartement trof hij een Marokkaans koppel aan. De man had zware steekwonden opgelopen, de vrouw was in shock. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Het slaochtoffer met steekwonden verkeerde niet in levensgevaar.

De aanleiding en omstandigheden van het incident worden onderzocht.