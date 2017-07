Trump zet voet aan grond in Parijs

De Amerikaanse president Donald Trump is donderdagochtend aangekomen in de Franse hoofdstad Parijs voor een tweedaags bezoek.

Air Force One, het toestel van de Amerikaanse president, landde op de luchthaven Orly in de Franse hoofdstad. Later zal Trump met militaire eer worden ontvangen op het Hotel des Invalides in Parijs.

Trump is de eregast tijdens de parade ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag op 14 juli. Het bezoek van Trump gebeurt op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron. Het is zijn tweede Europese reis deze maand.

Officieel luidt het dat de Amerikaanse president te gast is omdat het precies honderd jaar geleden is dat de Verenigde Staten zich in de Eerste Wereldoorlog stortten. Amerikaanse troepen zullen donderdag dan ook samen met de Franse over de Champs-Elysées marcheren. Het idee om de Amerikaanse president uit te nodigen zou dan ook al dateren van voor de verkiezing van beide leiders.