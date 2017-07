Eerste Belgische goal in de Champions League is al een feit (en het is meteen een belangrijke)

De eerste Belgische goal in de Champions League is al een feit. Woensdagavond scoorde ex-Anderlecht-speler Ziguy Badibanga (25) vanop de stip het enige doelpunt in het duel tussen Sheriff Tiraspol en KF Kukësi in de tweede voorronde van de Champions League. Meteen een belangrijke goal dus voor zijn club Sheriff Tiraspol. De Moldavische kampioen gaat zo met een voorsprong de terugmatch tegen de kampioen van Albanië in.

Badibanga, die doorbrak als jeugdspeler van Anderlecht, is sinds 2013 aan een heuse tour door Europa bezig. Na uitleenbeurten aan het Nederlandse De Graafschap en Charleroi trok hij in 2013 naar het Griekse Ergotelis. Een jaar later kwam hij in hetzelfde land uit voor Asteras Tripolis, om nog een jaar later in Cyprus voor Omonia Nicosia te gaan spelen. In 2016 trok hij terug naar Griekenland, waar hij het bij Aris Saloniki andermaal een seizoen volhield. Zijn nieuwe avontuur, bij de Moldavische kampioen Sheriff Tiraspol, lijkt met zijn belangrijke doelpunt alvast goed begonnen.