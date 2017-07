Alle gevangenen krijgen straks telefoontoestel in cel

Brussel - Elke gevangeniscel in ons land wordt straks met een telefoontoestel uitgerust. Gevangenen zullen zelf kunnen beslissen wanneer ze bellen. Het moet de werkdruk verminderen én de veiligheid verhogen.

“Gedetineerden kunnen wel niet opgebeld worden”, zegt Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Er zal ook een blacklist zijn met verboden nummers. Zoals de politie of de nummers van het koninklijk paleis of politici. “Sommigen zullen enkel met hun advocaat kunnen bellen. Als een contactverbod werd uitgesproken, wordt dat nummer geblokkeerd.” Met wie ­iemand belt, wordt geregistreerd. Bestaat er controle op die gesprekken? “Enkel een onderzoeksrechter kan gesprekken laten afluisteren of nagaan met wie iemand belde.”

Te duur

In het verleden bleek echter dat telefoneren vanuit de gevangenis te duur was. Zo zou een telefoontje naar een gsm-toestel 0.23 euro per 18 seconden gekost hebben, maar daar werd nu een speciale maatregel voor voorzien. “De prijzen zullen nu normaliseren. Maar door de veiligheidsvoorzieningen zal het altijd wel duurder blijven dan buiten de gevangenis.”