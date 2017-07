Politie valt binnen in hotel van miljonairs uit The Sky is the Limit: “Intimidatie”

De politie, voedsel- en arbeidsinspectie zijn gisteren massaal binnengevallen in het luxehotel van de Iraanse broers Salar en Sasan Azimi, de multimiljonairs bekend van het tv-programma ‘The Sky is the Limit’. Een controle, onder meer gericht op illegale tewerkstelling, zegt de politie. “Intimidatie van het hoogste niveau”, reageren de broers. “Ze kunnen het niet verdragen dat wij in Lamborghini’s rijden en met helikopters rondvliegen.”

Hotel De Elderschans in Aardenburg, vlak over de grens bij Sluis, is het paradepaardje van het imperium van de zakenbroers Azimi. Het werd vorig jaar nog officieel benoemd tot beste all-inclusive hotel van Nederland. De Iraanse multimiljonairs - die ooit als asielzoekers in Zeeuws-Vlaanderen strandden - kochten het complex voor “een prikje” van 500.000 euro. Maar met 50.000 overnachtingen per jaar boeken ze ondertussen woekerwinsten. “We werken keihard, maar zéér graag”, zegt Salar Azimi (34). “Wij doen aan topsport en presteren bovengemiddeld. Sommigen hebben dat blijkbaar niet graag. Als je het goed doet, dan krijg je in Nederland meer controle dan wanneer je 1.500 of 2.000 euro netto verdient.”

Illegalen aan het werk

Terwijl de hotelgasten gisterochtend rond 8.30 uur aan het ontbijt zaten, vielen de ordediensten plots massaal binnen in het hotel. Het ging om een gezamenlijke actie van politieagenten, voedsel- en arbeidsinspecteurs en gemeentewerkers. Volgens hotelgasten makkelijk een twintigtal man, volgens de broers Azimi een zestigtal man. “In ieder geval met overdreven veel machtsvertoon”, zeggen ze.

“Ach, we doen dat wel vaker”, reageert Paul van der Burg, woordvoerder van de Nederlandse inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Het is efficiënter om dergelijke controles met verschillende instanties samen te doen. Maar dan heb je al gauw heel wat mensen rondlopen.”

Het hotel van de broers Azimi, die bij ons bekend raakten dankzij het Vier-programma ‘The Sky Is The Limit’, werd geviseerd omdat er bij een eerdere controle illegale werknemers werden aangetroffen. “Die controles dateren al van enige tijd geleden”, zegt woordvoerder Paul van der Burg. “Maar zulke zaken blijven op ons netvlies staan. Vandaar dat we hen opnieuw controleerden, om te zien of ze zich verbeterd hebben.”

Lamborghini’s

De controleactie gisteren heeft urenlang geduurd. Het hotel werd helemaal gescreend, computers werden bekeken en personeel werd ondervraagd. Maar niemand werd opgepakt. “We zijn het wel gewoon dat ze ons geregeld controleren”, zegt Salar Azimi. “Een reden geven ze daar vaak niet voor. Het is gewoon machtsvertoon. Pure intimidatie met de bedoeling om mensen die keihard werken te kleineren. Ze kunnen het niet verdragen dat wij in Lamborghini’s rondrijden en met helikopters vliegen. Dus proberen ze ons op een of andere manier te pakken. Ze hopen dat wij een foutje maken of uit de bocht gaan. Maar zo zijn wij niet. Wij zijn heel relaxed en hebben helemaal niets te verbergen.”

Of er tijdens de controle ook inbreuken werden vastgesteld, willen de Nederlandse autoriteiten pas vandaag bekendmaken.