Dit is het bizarre moment waarop een rijdende bus middendoor breekt

Passagiers van een bus in Brazilië moesten vrijdag in allerijl de uitgang zoeken toen het lange voertuig plots doormidden brak tijdens een rit. Op beelden van het dramatische incident is eerst een doordringend gekraak te horen, waarna de bus zonder andere waarschuwing in twee helften uiteen valt. Het is voorlopig onbekend of er gewonden vielen.