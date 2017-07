Slachtoffer van zuuraanval schrijft emotionele brief: “Ik wacht geduldig tot mijn gezicht terugkomt”

Het was Resham Khans 21ste verjaardag, maar hij draaide uit in een nachtmerrie. De jonge studente uit Manchester stond samen met haar neef Jameel Muhktar (37) in juni dit jaar met de auto aan een rood licht te wachten, toen een onbekende man plots bijtend zuur door hun autoraampjes naar binnen gooide.

“Een man gooide zuur door mijn raampje”, schreef het model na het voorval op Twitter. “Daarna liep hij naar het raampje van mijn neef en deed hij daar hetzelfde. De pijn was verschrikkelijk. Ik zag mijn kleren wegbranden voor mijn eigen ogen.”

Intussen haalde een online campagne die pleit voor een striktere wetgeving rond de verkoop van bijtende zuren meer dan 350.000 handtekeningen op en ook een fundraisingactie bracht al meer dan 62.000 euro in het laatje.

De jonge vrouw heeft ineen moedige brief de pijn beschreven die haar en haar neef is aangedaan.

Resham Khan voor de zuuraanval Foto: Gofundme

“Dit mag niet ‘gewoon’ worden”

“Mijn plannen zijn aan diggelen geslagen. De pijn is ondraaglijk. Ik schrijf deze brief vanuit het ziekenhuis, terwijl ik geduldig wacht tot mijn gezicht terugkomt.”

“Op dit moment heb ik twee prioriteiten: volledig herstellen, maar ook zorgen dat niemand ooit de nachtmerrie moet meemaken die ik heb meegemaakt.”

“Ik weiger toe te staan dat we het in dit land, waarin ik ben opgegroeid, ‘gewoon’ gaan vinden dat er aanvallen met bijtend zuur plaatsvinden. De angst is echt. De misdaad is echt.”

Foto: Gofundme

“Ik schrijf deze brief in hoop. Ik kan niet blijven stilstaan bij het verleden, maar ik kan wel mee helpen bouwen aan een betere toekomst. Een toekomst zonder zuuraanvallen als deze.”

Verdachte opgepakt

John Tomlin, de vermoedelijke dader van de aanval, is intussen gearresteerd op verdenking van ernstige lichamelijke verminking met voorbedachten rade. Hij gaf zichzelf eerder deze week, drie weken na de feiten, aan bij de politie.