Samusocial: tot een derde van de bureauvergaderingen op restaurant, op kosten van Samusocial

Brussel - Tot een derde van de vergaderingen van het bureau van Samusocial vonden plaats op restaurant. De bestuurders brachten de kosten ook regelmatig in. Dat verklaarde financieel directeur Aurélien Doffigny woensdagavond tijdens de hoorzitting van drie operationele directeurs van de daklozenorganisatie voor de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement. Eerder zei hij dat de bestuurders geen onkostenvergoeding kregen, maar dat af en toe een restaurantrekening werd betaald.

Na enkele uren vragen en antwoorden stelden meerdere commissieleden zich de vraag of het niet zo was dat de directeurs in feite enkel de beslissingen van de raad van bestuur en vooral gedelegeerd bestuurder Pascale Peraïta uitvoerden. Zo werden de drie na een tijdje uit de onderhandelingen met het Verenigd College van de GGC gehouden “omdat ze niet hard genoeg waren”. Want voor de raad van bestuur kon er geen sprake van zijn dat er een vertegenwoordiger van het Brusselse gewest op alle raden van bestuur aanwezig zou zijn, liet operationeel directeur Gregory Polus verstaan.

De directeurs gaven volgens de parlementsleden ook de indruk dat alles bij Samusocial eigenlijk goed functioneerde en dat er enkel wat problemen aan de top waren met zitpenningen. Laurence Bourguignon, die het eerder tijdens haar hoorzitting moeilijk kreeg, ontkende dit laatste krachtig. “Dat is niet de boodschap die ik wilde overbrengen. Ik had vaak het gevoel dat ik in een kamer zat, zonder ramen of deuren”, stelde ze.

