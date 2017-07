Baarle-Hertog - In de bibliotheek van de enclavegemeente Baarle is woensdag een praatpunt voor anderstalige vrouwen geopend. Zij kunnen in een gezellige sfeer Nederlands oefenen.

Een praatpunt voor anderstaligen bestaat al in enkele andere Kempense gemeenten, maar in Baarle gaat het om een grensoverschrijdend initiatief. Vrijwilligers helpen in de bibliotheek in de Pastoor de ...