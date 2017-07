Al meteen tienduizenden gebruikers van Antwerpse waterbus en veerpont

De langverwachte waterbus die sinds 1 juli passagiers tussen Hemiksem, Kruibeke en Antwerpen vervoert, doet het erg goed. “We zitten nu al meer dan 25.000 reservaties via de website”, klinkt het bij schepen van Haven Marc van Peel (CD&V).

Juli is een testmaand voor de waterbus tussen Hemiksem, Kruibeke en Antwerpen. Passagiers kunnen nog de hele maand gratis mee. Daarvoor moeten ze eerst een plaats reserveren via de website. “In minder dan twee weken werden al meer dan 25.000 plaatsen gereserveerd. De eerste 10.000 plekjes waren al bezet nog voor de waterbus voer. Met enig realisme kunnen we nu al spreken van een succes”, zegt havenschepen Marc van Peel (CD&V).

“Rekening houdend met de resultaten in juli, wordt volgende maand een realistisch vaarschema opgesteld voor de toekomst. Op een aantal korte vertragingen na, verloopt alles momenteel erg vlot.” Ook voor toekomstige vaarten in juli zijn volgens de website al heel wat uren volzet. Per vaart is er plaats voor zo’n tachtig passagiers.

Nog sinds 1 juli brengt een veerpont passagiers van linker- naar rechteroever. Volgens cijfers van VLOOT, rederij van Vlaamse Overheid, voeren tussen 1 juli en 9 juli al meer dan 21.000 passagiers mee.