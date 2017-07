Met Rudi Vranckx terug naar Hertoginnedal, waar hij zijn jeugdvakanties doorbracht: “We speelden verstoppertje tussen de dure meubels”

Geen camping of vakantiedomein voor de jonge Rudi Vranckx. Terwijl zijn ouders doorwerkten in de zomer, werd hij bij tantes en nonkels uit logeren gestuurd. Naar het Hageland, naar Charleroi, of – veruit de meest bijzondere locatie – Hertoginnedal, waar een tante en nonkel conciërge waren in de priorij. “Toen besefte ik nog niet hoe speciaal dat was.”