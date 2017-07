EMT herrijst uit zijn as

Stabroek / Hoevenen -

Het Event Medical Team, dat elk jaar op tientallen evenementen in heel het land over het welzijn van de bezoekers waakt, staat sterker dan ooit. Hoewel de vzw in 2015 alles verloor in een zware brand, groeien ze elk jaar gestaag. En dat dankzij een golf van solidariteit die na de brand op gang kwam.