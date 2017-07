OEFENMATCHEN. Eupen speelt gelijk tegen ploeg van Thorgan Hazard, Lokeren verliest bij Cercle

Eupen heeft in zijn tweede wedstrijd van de voorbereiding een knap gelijkspel afgedwongen tegen Borussia Mönchengldbach, het nummer negen uit de Bundesliga van vorig seizoen. Aan de Kehrweg werd het 2-2. Thorgan Hazard speelde niet mee bij Gladbach, hij zat in de tribune. Lokeren verloor een oefenmatch op het veld van het vernieuwde Cercle Brugge, daar werd het 2-1.

Eupen - Mönchengladbach: 2-2

Eupen ging – in zijn vermoedelijke type-opstelling voor dit seizoen – furieus van start en drukte de Duitsers in het openingskwartier tegen het eigen doel. Vooral de nieuwe linksback Hassan, een 54-voudig Qatarees international, maakte indruk met enkele offensieve rushes en een verschroeiend harde vrije trap gered door de Duitse doelman. Eupen morste met een handvol goede kansen en kreeg de rekening gepresenteerd toen Herrman aan de overkant wel de eerste kans voor Gladbach wist te benutten.

Linksback Hassan liet knappe flitsen zien. Foto: BELGA

Net voor het uur zorgde kapitein Luis Garcia voor de verdiende gelijkmaker. De 36-jarige Spanjaard bewees dat er op traptechniek geen slijt komt en borstelde een vrije trap vanop 20 meter perfect in de lage hoek voorbij Sippel. Eupen drukte door en kwam ook op voorsprong dankzij de nieuwe publiekslieveling Moussa Diallo. De Senegalese Belg, vorig jaar nog actief in tweede amateurklasse bij Kelmis, was in zijn debuut al goed voor een hattrick en scoorde ook in zijn tweede optreden als prof na een knappe individuele actie. Voor de laatste twintig minuten gooide Condom nog een lading jongeren in de strijd en zakte het niveau bij de thuisploeg. Cuisance profiteerde en scoorde in het slotkwartier nog de gelijkmaker op een vrije trap.

Thorgan Hazard zat in de tribune in Eupen. Foto: BELGA

Eupen: Van Crombrugge (46’ Nurudeen) – Tirpan (67 George)’, I. Diallo (57’ Blondelle), Lotiès (67’ Gnaka) – Wague (67’ Martinez), Lazare (57’ Diagne), Luis Garcia (67’ Karatas), Hassan (67’ Aw) – Ocansey (67’ Castro Montes), Schouterden (67’ Mouchamps), Verdier (57’ M. Diallo)

Mönchengladbach: Sippel – Jantschke, Oxford (66’ Mayer), Kolodziejczak (38’ Elvedi), Wendt (83’ Komenda) – Kramer (66’ Zakaria), Strobl – Herrmann, Hofmann (46’ Cuisance), Grifo (76’ Arslan) – Raffael (46’ Yeboah).

Doelpunten: 20’ Herrmann 0-1, 57’ Luis Garcia 1-1, 69’ M. Diallo 2-1, 78’ Cuisance 2-2.

Gele kaarten: 32’ Kolodziejczak, 45’ Herrmann, 91’ Strobl.

Castro Montes schermt de bal af van Gladbach-speler Denis Zakaria. Foto: BELGA

Cercle Brugge - Lokeren: 2-1

Lokeren had een zware stage in Knokke achter de rug en stelde voor de rust de tweede garnituur op tegen Cercle Brugge. Verhulst, De Sutter en Skulason kwamen zelfs niet van de bank. Cercle stelde met Almeida voor de rest slechts één tester op. Groen-zwart maakte de beste start en op een ingestudeerde corner van Van Belle scoorde de nieuwe spits Crysan. Iets later verdubbelde Cercle zelfs die voorsprong via Bruno.

Nieuwe Cercle-spits Gianni Bruno (links) wint het kopduel van Mijat Maric. Foto: Rudy DECLERCK

Na de opslorping door Monaco wil Cercle snel terug naar 1A. Het deed daarvoor al veertien transfers en onderstreepte gisteren ook die ambitie met een vroege voorsprong halfweg. Op het uur brachten beide coaches een andere ploeg op het veld. Met een own-goal hielp De Waele de eersteklasser aan de aansluitingstreffer.

Cercle-speler Stephen Buyl werkt zich door de Lokerse defensie. Foto: Rudy DECLERCK

Lokeren eerste helft: De Wolf, Maric, Straetman, Terki, Martin, De Langhe, Miric, Slagveer, Ninaj, Torres, Mpati

Lokeren na 60 minuten: De Wolf, Marzo, Monsecour, Rassoul, Mpati, Overmeire, De Ridder, Persoons, Hupperts, Kehli, Triest.

Doelpunten: 4’ Crysan 1-0, 18’ Bruno 2-0, 70’ Dewaele (own-goal) 2-1

