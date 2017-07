Honderden bewijsstukken Antwerps gerecht rusten in onbewaakt, rottend gebouw

Antwerpen -

Het Antwerpse gerecht bewaart zijn bewijsstukken al jaren in een bouwvallig magazijn in de Solvynstraat, dat volgens volkvertegenwoordiger Annick Lambrecht (SP.A) een gevaar is voor het personeel en voor de omwonenden. “Het dak is rot door vochtinsijpeling en het pand is niet orde met de brandveiligheidsvoorschriften.” Justitieminister Koen Geens werkt aan een oplossing.