Schuldig aan burenruzie met eieren en ijsroom

Lier - Een 37-jarige vrouw uit Lier, die haar buurman en zijn vrouw in een appartement verwondde tijdens een zoveelste ruzie, is schuldig bevonden maar krijgt met een opschorting voor drie jaar geen celstraf.

Beklaagde Usha V. zal zich de komende drie jaar koest moeten houden, zo niet komt de zaak opnieuw voor de rechtbank. De rechter kende aan de slachtoffers een vergoeding toe van 876 euro en stelde ook een deskundige aan om te zien of de slachtoffers blijvende letsels overhouden.

Usha V. werd beticht van belaging en slagen en verwondingen aan een buurman en diens vrouw in een appartement in Lier. De slachtoffers zijn een koppel tachtigers die daar al 25 jaar wonen, zonder problemen. Die staken wel de kop op van zodra V. in het gebouw kwam wonen en alle regels aan haar laars lapte. Dat zorgde voor een aanhoudend conflict tussen beide partijen.

“Op 24 juli 2016 kook het potje over”, zei procureur Lieselotte Claessens. “Er werd met eieren op de ruiten van het oudere echtpaar gegooid en toen er een bol ijsroom op de vloermat voor hun flat was uitgesmeerd, ging M.D. verhaal halen bij V. Die heeft tijdens de ruzie de buurman een duw gegeven. De man viel tegen zijn vrouw en zij viel met haar hoofd tegen de muur.”