Gezonde Pixiebar aan dokje

Antwerpen - Na tien jaar vertrekt het gezicht van de Fiskebar. Maar niet getreurd, Karin Schrauwen zet haar horecapassie verder in Pixiefood op het Eilandje, een take-away voor gezond voedsel en -drankjes.

Karin Schrauwen was tien jaar het gezicht van de Fiskebar op de Marnixplaats. Met Pixiefood trekt ze naar de Sint-Aldegondiskaai aan het Bonapartedok en het MAS en laat ze de vis voor wat hij is.

In het pand waar wijnbar Étampé huisde, gaat ze gezonde broodjes, hapjes, slaatjes en drankjes maken en verkopen. “Zelf ben ik voor circa 80% vegetariër. Maar puur commercieel gezien kan ik niet volledig vegetarisch gaan. Maar ik trek een lijn: ik wil niets uit de grote, vieze voedselindustrie. Daarom geen plofkippen, maar wel een goeie Mechelse koekoek.”

“Verder hebben we sapjes en smoothies van harde groenten- en fruitsoorten. Zacht fruit, zoals aardbeien en frambozen blenden we vacuum. We maken salades, geïnspireerd op die van de bekende Israëlisch-Britse chef Yotam Ottolenghi. Bij ons is salade geen bijgerecht, maar een hoofdgerecht met veel noten, vruchten en peulen.”

“Daarnaast hebben we broodjes, die ambachtelijk bakker Toon De Klerck speciaal voor ons bakt, een plat broodje met granen, zaden en quinoa.”

In de zomer wil Karin de klanten alvast wat langer dan 17u bij zich houden. “Tot zonsondergang serveren we cocktails, mocktails, pimm’s, bio-limonades, thee, koffie en fruitsalades.”

www.pixiefood.be, St.-Aldegondiskaai 42