Antwerpse ratten gaan op de vlucht voor werken: “Plots zat er een in mijn toiletpot”

Borgerhout - In Borgerhout worden de jongste weken almaar vaker ratten opgemerkt. Die lopen niet alleen over straat. Suzy Gerarts uit Borgerhout beleefde dinsdagavond de schrik van haar leven toen ze in haar toiletpot een grote rat opmerkte. De ratten zijn wellicht op de vlucht voor werken, mogelijk voor die aan de Leien.

Toen Suzy dinsdagavond thuiskwam en naar het toilet ging, zag ze dat er een kleine ravage was aangericht in het kleinste kamertje. “Er lagen beeldjes tegen de grond en het toiletpapier lag op de grond. Ik dacht dat er iemand binnen was geweest. Maar toen ik in het toilet keek, zag ik een stuk rubber in het water liggen. Althans, dat dacht ik toch. Heel snel zag ik dat het geen rubber was, maar de staart van een rat”, vertelt bewoonster Suzy Gerarts.

Uiteindelijk kreeg Suzy goeie raad van een dierenarts. “Die vertelde me dat ik een potje met ether in het toilet moest zetten. Ether zou de rat versuffen. Toen we er zeker van waren dat het dier versuft was, heeft mijn huisbaas dan de staart van de rat met een tang vastgenomen en het dier uit het toilet gehaald.”

Bij de dienst ongediertebestrijding van de stad Antwerpen bevestigen ze dat ratten wegvluchten als hun rust wordt verstoord. “Maar of de rat in Borgerhout afkomstig is van de werken aan de Leien, is de vraag. De afstand is vrij groot. Maar helemaal uitsluiten doe ik het niet. Het is ook mogelijk dat de ratten voor andere werken gevlucht zijn”, klinkt het daar.