Midzomerfeest in het hart van de Cadixwijk

Antwerpen - Dit is een hele gezellige wijk. Eigenlijk wonen wij hier met een ganse groep vrienden bij elkaar”, vertelt Rosy Simoens van café La Campine. “Maar op korte tijd zijn hier heel wat nieuwe mensen komen bijwonen. Het is mijn taak om hen met elkaar in contact te brengen.” Daarom organiseert ze zaterdag vanaf 21u een groot Midzomerfeest, alvorens ze zelf even op reis vertrekt.

“Ruim zes jaar baat ik deze zaak al uit. In het begin telde de Cadixwijk amper 440 bewoners en was dit een volkse wijk. Pater Theo van het Café Zonder Bier kende iedereen bij naam”, zegt ze. “Dat is nu ...