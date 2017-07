Mayday, mayday: het leger zit in een rampzalige duikvlucht

Eén jaar nadat minister van Defensie Steven Vandeput had uitgepakt met zijn ‘strategische visie 2030’ luidt generaal Marc Compernol, de chef van het leger, niet toevallig net voor de begrotingsopmaak, de alarmbel. Een echte alarmkreet, een ‘mayday’ van een man die één jaar geleden de stuurknuppel in handen kreeg van een toestel dat steeds sneller in een rampzalige duikvlucht aan het komen is.

Want de Strategische Visie met haar goedbedoelde litanie aan rooskleurige analyses was het zoveelste herstructureringsplan dat de militairen de voorbije twintig jaar door de strot kregen geramd. Het plan-Charlier, het plan-Delcroix, het plan-Verhofstadt-Flahaut, de ‘Voltooiing van de Transformatie’ van De Crem, de Visie van Vandeput: telkens weer zou het leger kleiner maar beter worden en zou het met minder middelen meer gaan doen. Het ongelooflijke is dat dit jarenlang nog vrij goed lukte, maar nu staat de keizer echt in zijn nakie. Nu lukt het niet meer. Er zijn gewoonweg geen centen en er is nog minder wil om die aan defensie te besteden. De regering nam overigens slechts ‘akte’ van de plannen van Vandeput en moet nu over heel de lijn verder besparen.

Geen wonder dus dat er vandaag, een jaar later, nog niets echt is beslist en de militairen steeds onzekerder worden. Gaat een minister, met in zijn provincie Limburg de grootste troepenconcentratie, nog voor de verkiezingen kazernes sluiten? Geen mens gelooft dat. Komt er nieuw materieel? Intenties genoeg, maar getekende contracten zijn er nog lang niet.

De koelbloedigheid van de militairen is nochtans bewonderenswaardig. Kent u één bedrijf in ons land waar nu al twintig jaar lang, elk jaar weer, gemiddeld duizend jobs worden geschrapt én de opdrachten toch, zonder sociale onrust, worden uitgevoerd? Met de Strategische Visie zou de hemel opklaren. Net zoals destijds Verhofstadt, kondigde ook Vandeput prioritair aan dat het defensiebudget gaat verhogen. Het zou zelfs meer dan verdubbelen tegen 2030. Weliswaar zal dat pas stijgen vanaf de volgende legislatuur, nu zakt het nog even. Alle vooruitzichten in de Strategische Visie zijn dan ook op budgettair drijfzand gebouwd en afhankelijk van latere goodwill. Van geen enkele geplande euro is zeker dat een volgende regering die zal goedkeuren.

Intussen loopt het leger leeg; gespecialiseerde eenheden vallen zonder technici; militairen moeten langer werken en worden dus duurder zodat er (nog) minder geld is voor rekrutering. Het leger wordt elke dag meer een oudemannenleger: de militair is nu gemiddeld 42,6 jaar tegen 32 jaar bij de buren. Kortom, terwijl België de hoofdstad wil zijn van de NAVO én ook Obama al zei dat onze defensie-inspanningen moeten stijgen, zit het leger in een hopeloze ‘vrille’. Of zoals een militair het verwoordde: geloof je echt dat als de regering moet kiezen tussen geweren of rollators, men voor ons zal kiezen?