Democraat dient resolutie in voor afzetting Trump

Het Democratische Congreslid Brad Sherman uit Califonië heeft woensdag officiëel een resolutie tot de afzetting van president Donald Trump ingediend in het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis). Hij eist een zogenaamde ‘impeachment’ van Trump op grond van belemmering van de rechtsgang in het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, door het ontslag van FBI-directeur James Comey. De Democraat Al Green is co-sponsor van de resolutie.

Het is de eerste keer dat een Congreslid een resolutie indient om Trump af te zetten. Om de procedure in gang te zetten, volstaat een gewone meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ze wordt weinig kans op slagen gegeven, aangezien de Republikeinen er een comfortabele meerderheid hebben, en het is nog maar de vraag of het ook effectief tot een stemming zal komen.

Zelfs binnen de Democratische Partij, waar al langer wordt gediscussieerd over een eventuele afzettingsprocedure, bestaat er twijfel of er al een wettelijke basis is voor een impeachment. Volgens de grondwet moeten daarvoor zogenaamde “high crimes and misdemeanors” zijn vastgesteld.

(belga)