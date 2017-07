Boom -

Swa en Yvonne Hoye vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag op zaterdag 8 juli. Swa Hoye was vele jaren bij de brandweer bekend als ‘Swa pompier’ en bakte vele duizenden pannenkoeken voor het goede doel. Echtgenote Yvonne werkte jarenlang op het secretariaat in het gemeentehuis en was de laatste jaren van haar loopbaan kassierster in het zwembad in het park.