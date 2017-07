Diefstal doktersvoorschriften

Berlaar - Een 55-jarige vrouw uit Berlaar die tijdens het babysitten bij een dokter in Lier voorschriften stal om er pijnstillers mee te kopen, heeft achttien maanden cel en een boete met uitstel gekregen.

De celstraf, alsook een boete van 900 euro, is met uitstel gedurende drie jaar en de rechter koppelt er ook voorwaarden aan. Zo moet de veroordeelde beklaagde, Brigitte R., het nodige doen om niet meer in haar verslaving te hervallen.

Brigitte R. is verslaafd aan pijnstillers, meer bepaald oxynorm, waarmee ze haar rugpijn kan onderdrukken. De vrouw stond terecht voor huisdiefstal en oplichting. Tijdens het babysitten op het kind van een Lierse dokter, ging de vrouw ervandoor met een boekje met doktersbriefjes. Die vulde ze vervolgens in om er in apotheken pijnstillers mee af te halen.

Lijvig strafblad

De beklaagde R. ontkende de feiten niet. “Ik was ten einde raad en het was sterker dan mezelf. Ik kon de hevige rugpijnen niet meer aan. Een flauw excuus, maar zo was het wel”, motiveerde R. haar misdrijf.

Het parket zou zich in een straf met uitstel kunnen vinden. “Maar toch wil ik erop wijzen dat de beklaagde niet aan haar proefstuk toe is. Zo’n tien jaar geleden werd ze voor precies dezelfde feiten meermaals veroordeeld”, zei de procureur.

“Stuur mij niet naar de gevangenis. Ik wil mij laten begeleiden en alle voorwaarden naleven”, was de reactie van R. Rechter Erika Colpin ging akkoord om haar met de straf met uitstel nog een kans te geven. De rechter gaf de beklaagde nog wat advies mee: “Misschien is het aangeraden om binnenkort niet meer bij dokters te gaan werken.” Daarop knikte de beklaagde bevestigend.