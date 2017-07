Verenigingen bundelen opnieuw krachten voor Zomerbeurs

Herentals / Herenthout - De Grote Markt van Herentals is op zondag 13 augustus voor de tweede keer het decor voor een unieke zomerbeurs. Tientallen verzamelaars van munten, postzegels, postkaarten en andere ongewone hebbedingetjes stellen er hun waren te kijk en te ruil.

De muntenverzamelaars van Numismatica Herentals klopten vorig jaar bij de Koninklijke Postzegel- en Verzamelkring Ontspanning (Herentals) en de Herenthoutse Postkaartenclub aan om samen iets te ondernemen: de eerste gezamenlijke Zomerbeurs voor verzamelaars werd vorig jaar een klein succes.

Daarom besloten ze op 13 augustus voor de tweede keer een Zomerbeurs op te zetten. Uniek is dat het grotendeels om een openluchtgebeuren gaat, wat zeker voor postzegelverzamelaars hoogst ongewoon is. Ook de Lakenhal wordt bij het evenement betrokken.

"We breiden het aantal standhouders dit jaar uit naar een 75-tal die meer dan 250 meter aan standen met hun collecties postzegels, munten, postkaarten, bierviltjes, bankbiljetten, fietskentekens en zo meer innemen", klinkt het bij de organisatoren. "We hopen op die manier naar buiten te treden en ook heel wat toevallige passanten te boeien met onze hobby. Vorig jaar toonden alvast heel wat mensen interesse in onze hobby."