“Alles is zoveel mooier vanop het water”

Emblem / Ranst -

Ruim 23 jaar geleden ontdekten enkele leden van de Antwerpse Jacht Club de doodlopende arm van het Netekanaal in Emblem. “De prachtig gelegen oude arm was een gedroomde locatie voor een nieuwe jachthaven”, herinnert stichtend voorzitter Julien Sels (66) uit Antwerpen zich. De jachthaven biedt vandaag plaats aan een veertigtal boten en is uitgegroeid tot een echte trekpleister langs het Netekanaal.