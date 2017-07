Fietsdrieluik ‘Komdispruuvebaosmoemoe’

Malle / Lille / Zoersel / Zandhoven / Ranst - De toeristische cluster Land van Playsantiën pakt ook deze zomer in de Antwerpse Kempen uit met een driedaags fietsevenement met proevertjes van ‘ba os moemoe’ (‘bij ons moemoe’). Je geniet van hapjes uit de tijd van toen tijdens gezellige tochten.

Je fietst langs onbekende hoekjes en proeft onderweg van overheerlijke hapjes. De gemeenten Ranst, Zandhoven, Zoersel, Malle en Lille nodigen je in de zomermaanden uit om te komen genieten van de omgeving. Je kunt vrij vertrekken tussen 9 en 13u aan één van de startplaatsen. Inschrijven kost 5 euro. Daarvoor krijg je een mooie fietstocht met onderweg verschillende proevertjes in de plaats. Bovendien maak je kans op mooie prijzen, als je meedoet aan minstens twee tochten.

Zondag 16 juli kun je in Lille en Malle rondtoeren. Vertrekplaatsen zijn: lokaal Sint-Sebastiaansgilde, sporttereinen Poeyelhei in Gierle of het Kasteel de Renesse, Lierselei 30 in Oostmalle.

Zondag 30 juli zijn Zandhoven en Zoersel aan de beurt, met als startplaatsen: domein Hooidonk, Langestraat 170 in Zandhoven of lokaal KF Lindekring Zoersel, Kapelstraat 19 in Zoersel.

Tijdens de derde rit, zondag 6 augustus, fiets je in Ranst vanuit domein Moervelden aan de Bistweg in Broechem.

Info: 03 310 05 14, info@landvanplaysantien.be, www.landvanplaysantien.be