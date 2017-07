Kabinetschef Vandeurzen gaat grootste zorgkoepel van Vlaanderen leiden

Brussel - Margot Cloet (42) wordt de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de grootse koepelorganisatie van zorginstellingen van Vlaanderen. Cloet is momenteel kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Ze volgt Peter Degadt op, die begin volgend jaar met pensioen gaat.

Cloet is pedagoge van opleiding en startte haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg. Ze werkte nadien op het kabinet-welzijn, eerst voor Steven Vanackere, later voor Veerle Heeren en Jo Vandeurzen. Bij die laatste klom ze op tot kabinetschef.

Ze wordt nu gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro, de koepel over alle algemene ziekenhuizen in Vlaanderen en tal van andere zorgvoorzieningen. Al die zorgorganisaties samen stellen 129.000 mensen tewerk.

“We zijn ervan overtuigd dat we met Margot Cloet de juiste persoon hebben weten aan te trekken om onze netwerkorganisatie te leiden en Zorgnet-Icuro blijvend op de kaart te zetten als een gewaardeerde gesprekspartner in zorg en welzijn”, zegt voorzitter Etienne Wauters. “Ze heeft het hart voor de zorg op de juiste plaats, en zal door haar engagement en verbindend leiderschap zorgvoorzieningen kunnen stimuleren tot dé uitdaging voor de toekomst: samenwerking over de sectoren en lijnen heen.”

Cloet zelf is naar eigen zeggen zeer gemotiveerd. “Vanuit mijn passie voor zorg en welzijn ga ik deze nieuwe uitdaging, in een veranderend zorglandschap, graag aan.”

De precieze datum van indiensttreding wordt nog in onderling overleg bepaald. Margot Cloet zal gedurende een korte periode dubbel lopen met Peter Degadt, de huidige gedelegeerd bestuurder.

