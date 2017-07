Week van de Malmejo zit vol animatie

Malle - Jeugdhuis Malmejo viert tien dagen feest met tal van activiteiten tijdens de Week van de Malmejo. Sfeer en gezelligheid staan centraal", zegt festivalverantwoordelijke Rutger Van Oosterwijck.

De Week van de Malmejo viert dit jaar zijn 27ste editie. De jongeren van het jeugdhuis zijn volop bezig met de voorbereidingen. "We bouwden zelf een geheel nieuw podium op. Van daaruit draaien deejays muziek tijdens de openluchtfuiven. We organiseren vrijdag 21 juli ook een rockfestival in een grote tent", vertelt Malmejo-voorzitter Lennert Vorsselmans.

Ook de meisjes steken een handje toe. "We hielpen de tent mee oprichten en kuisten het jeugdhuis op, want daar vindt vrijdag 14 juli een galabal plaats", giechelen Kateline Rooymans en Sarah Coolen.

"Nieuw is onze familiedag van zondag 16 juli, bestemd voor jong en oud. Naast het traditionele beachvolleybaltornooi is er plaats voor kinderanimatie, spelletjes enz.", geeft Rutger mee.

Jeugdhuis Malmejo zorgt dus tien dagen lang voor sfeer op het terrein achter het nieuwe jeugdcomplex aan de Lierselei 19 in Oostmalle.

De eerste activiteit is het galabal van 14 juli. Voorts staan staan op het programma: openluchtfuif (15/7); familiedag met strandvolleybaltornooi en andere activiteiten (16/7); muziekquiz (17/7); terrasconcert (18/7); comedyavond met Xander Derycke, Youssef El Mousaoui en Joppe Donckers (19/7); Amerikaanse avond (20/7); rockfestival Malmejock (21/7); beachparty (22/7) en de laatste klets (23/7).

Info: www.jkmalmejo.be