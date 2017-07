Mechelen - Een vastgoedmakelaar hoopt tegen dit najaar opnieuw een huurder te vinden voor de leegstaande Media Markt op de Mechelse Bruul. Dat is geen eenvoudige opdracht, want aan het gebouw zijn aanpassingen nodig om het geschikt te maken voor andere winkels.

De elektroketen was iets meer dan drie jaar gevestigd in de belangrijkste winkelstraat van Mechelen. Tot Media Markt midden februari de deuren sloot en verhuisde naar de vernieuwde Makro in Machelen. ...