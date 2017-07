Moeder vermoorde Jelle Leemans doet oproep: “Zeg alstublieft waar het lichaam van mijn zoon is”

Rumst - Drie jaar en acht maanden na de verdwijning van Jelle Leemans (27) uit Terhagen is er nog steeds geen spoor van de man. Alles wijst erop dat hij vermoord is door Nederlandse criminelen, die zijn lichaam nadien hebben gedumpt. “Het enige wat ik wil, is dat we zijn lichaam terugvinden”, reageert de moeder van Jelle.

Jelle Leemans (27 toen) verdween op 21 november 2013. Hij vertrok ’s morgens bij zijn vriendin in Terhagen naar een afspraak. Met wie hij een afspraak had, had hij niet verteld. “Zonder het zelf te beseffen ...