Nieuw Antwerps accessoiremerk fleurt babykamers op

Het nieuwe, Antwerpse accessoiremerk Coco & Pine wil babykamers stijlvol aankleden. Het label focust zich op tijdloze designs en laat al te felle kleurtjes achterwege.

Het is Vicky Vanderlinden die de collectie ontwierp en samenstelde. Het idee ontstond toen ze bij de geboorte van haar eerste zoontje vaststelde dat het aanbod aan beddengoed en hoezen niet paste bij haar geraffineerde stijl.

Haar carrière in de retailsector zette ze aldus stop om zich te focussen op haar accessoirelijn. Die telt zeven items: van slaapzakken tot fopspeenkettingen. Alles is beschikbaar in zes verschillende thema’s. Het ontwerpen gebeurt op Antwerpse bodem, de productie gebeurt in Portugal.

Info en webshop: Coco-pine.myshopify.com